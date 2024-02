DJ MÄRKTE ASIEN/"Nvidia-Rally" stützt weiter - Feiertag in Tokio

HONGKONG/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Freitag erneut positive Vorzeichen dominiert, doch hielten sich die Gewinne meist in Grenzen. Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Donnerstag, ausgelöst von überraschend starken Geschäftszahlen des Chipentwicklers Nvidia, war Durchatmen angesagt. In den Blick rückte wieder etwas stärker das nach wie vor hohe Zinsniveau in den USA, an dem sich so bald nichts ändern dürfte. Dazu trugen Aussagen von US-Notenbankvertretern bei: Fed-Gouverneur Christopher Waller mahnte zu Vorsicht bei einer möglichen Lockerung der Geldpolitik in diesem Jahr, und Fed-Gouverneurin Lisa Cook plädierte für Geduld: Zinssenkungen müssten noch ein wenig warten.

Die Tokioter Börse war am Freitag wegen der Feierlichkeiten zum Geburtstag des japanischen Kaisers geschlossen. Am Donnerstag hatte der Nikkei-225-Index erstmals in seiner Geschichte die Marke von 39.000 Punkten und auch das vorige Rekordhoch aus dem Dezember 1989 überwunden.

In Schanghai schloss der Composite-Index 0,6 Prozent im Plus, in Hongkong tendierte der Hang-Seng-Index im späten Handel gut behauptet. Chinesische Anleger hofften, dass auf der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses im März weitere Unterstützungsmaßnahmen für die heimische Wirtschaft beschlossen würden, hieß es. In Hongkong ging es mit dem Kurs von Lenovo um 2,8 Prozent abwärts, nachdem der PC-Hersteller am Donnerstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorgelegt und dabei einen eher pessimistischen Ausblick gegeben hatte.

Der Kospi in Seoul gewann 0,1 Prozent. Erneut gesucht waren die Aktien des Chipherstellers und Nvidia-Zulieferers SK Hynix, die um 3,1 Prozent zulegen. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics tendierte indessen etwas leichter. Kursgewinne verzeichneten auch die als unterbewertet geltenden Finanzwerte. Hier hoffen Anleger nach Aussage von Händlern darauf, dass die südkoreanische Regierung in der kommenden Woche Maßnahmen ankündigt, um die Bewertungen nach oben zu treiben. Hana Financial Group verbesserten sich um 3,3 Prozent.

Der australische Aktienmarkt schloss 0,4 Prozent höher, angeführt von Technologiewerten, die im Schnitt 1,5 Prozent gewannen. Einzelwerte wurden von Geschäftszahlen bewegt. Sandfire Resources fielen um 4,2 Prozent, nachdem das Unternehmen für das erste Geschäftshalbjahr einen Verlust ausgewiesen hatte. Brambles (+0,6%) profitierten von einer Dividendenerhöhung und angehobenen Ertragszielen des Dienstleistungsunternehmens. Woodside Energy schlossen kaum verändert. Das Unternehmen verkauft eine Beteiligung am Joint Venture Scarborough für 1,4 Milliarden US-Dollar an die japanische Jera.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.643,60 +0,4% +0,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 07:00 Kospi (Seoul) 2.667,70 +0,1% +0,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.004,88 +0,6% +1,0% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.771,20 +0,2% -1,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.187,17 -1,1% -0,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.547,95 +0,2% +6,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0829 +0,1% 1,0822 1,0845 -2,0% EUR/JPY 163,06 +0,1% 162,89 162,85 +4,8% EUR/GBP 0,8549 +0,0% 0,8548 0,8568 -1,4% GBP/USD 1,2665 +0,0% 1,2658 1,2657 -0,5% USD/JPY 150,58 +0,0% 150,52 150,17 +6,9% USD/KRW 1.330,21 +0,3% 1.326,64 1.326,42 +2,5% USD/CNY 7,1975 +1,3% 7,1020 7,1894 +1,4% USD/CNH 7,2077 +0,1% 7,2018 7,1968 +1,2% USD/HKD 7,8238 +0,0% 7,8223 7,8225 +0,2% AUD/USD 0,6575 +0,2% 0,6559 0,6581 -3,4% NZD/USD 0,6204 +0,2% 0,6193 0,6209 -1,8% Bitcoin BTC/USD 51.231,95 -0,5% 51.468,69 51.729,46 +17,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,17 78,61 -0,6% -0,44 +8,0% Brent/ICE 83,24 83,67 -0,5% -0,43 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.020,82 2.024,96 -0,2% -4,14 -2,0% Silber (Spot) 22,68 22,75 -0,3% -0,07 -4,6% Platin (Spot) 900,45 901,50 -0,1% -1,05 -9,2% Kupfer-Future 3,89 3,91 -0,3% -0,01 -0,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

