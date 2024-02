Deutschland (ots) -Erfahren Sie Neues über Schwarze Löcher, die medial längst zum Big Business geworden sind. Verliehene Nobelpreise vermitteln zudem den Eindruck von deren realen Existenz. In diesem Buch werden u. a. Berichte von Fachautoren der Main-Stream-Physik über Gravitation wiedergegeben und vom Autor widerlegt. Dabei bietet er alternative und plausible Berechnungsmethoden an. Auszüge einer Albert-Einstein-Rede vom 05.05.1920 an der Universität Leiden werden hier z. B. zitiert, in der er seine früheren Aussagen über einen Äther korrigiert, und die von heutigen Wissenschaftlern leider nicht wahrgenommen werden.Stattdessen wird vielfach die Meinung geäußert, das Universum müsse irgendwelche dunkle Materie enthalten oder das Vakuum sei erfüllt von unendlichen Energien. Man spekuliert über Parallelwelten und bewegt sich in multiplen Dimensionen. Dabei arbeiten Esoterik und Wissenschaft in gleichem Maße mit vagen Definitionen und kommen über abstrakte Beschreibungen diffuser Möglichkeiten nicht hinaus. Und weil 'der Apfel nicht einfach nur so vom Baum fällt', werden in diesem Buch die physikalischen Hintergründe und Ursachen auf Basis des Äthers exakt beschrieben.Die wesentlichen Aussagen sind:- Alle Wahrnehmungen sind nur illusionäre Bilder der Realität.- Zweifelsfrei sind nur zwei Sachverhalte: Es muss ein ETWAS existieren und es ist BEWEGUNG gegeben.- Auf nur diesen beiden Axiomen basiert das Äthertheorem als einer einzigen realen Substanz, welche in sich schwingend ist.- Vielerlei Bewegungsmuster repräsentieren die Erscheinungen, vom Photon, Elektron und Atom bis hin zu Sternen und Galaxien.- Es gibt keine festen Teilchen. Analog zum Schall wandern immer nur die jeweiligen Bewegungsstrukturen im Äther vorwärts.- Es gibt Gravitation nur im nahen Umfeld eines Himmelskörpers, deren Ursache jedoch nicht auf Masse beruht.- Den eindeutigen Beweis liefern z.B. die geostationären Satelliten, die konträr zu gängigen Gesetzen fortwährend umhertanzen.- Alles ist aus einem - diese uralte Weisheit ist konkrete Realität: Der homogene Äther erfüllt lückenlos das Universum und alle Erscheinungen sind nur Bewegungen innerhalb dieses einen Mediums.- Die Bewegungsmuster vieler Teilchen, Kräfte und Phänomene werden in diesem Buch logisch einleuchtend erklärt.Der Autor Christian Främbs, Jahrgang 1953, weist mithilfe der Mathematik anhand der Planetenbewegungen bis hin zur aktuellen 'Solar-Probe-Mission' auf falsche Annahmen in der Astrophysik hin und stellt zugleich deren Ergebnisse und Anwendung Infrage. Alle Berechnungen im Buch sind Schritt für Schritt aufgeführt und so für jeden nachvollziehbar. Viele farbige, erklärende Abbildungen unterstützen die Aussagen. Zusätzlich begründet er dies mit den detaillierten Beschreibungen aus der Fachreihe 'Äther - Physik und Philosophie', Band 1-4, von Prof. Alfred Evert (gest. 2020), zuletzt erschienen im Jahr 2011. Bedauerlicherweise sind diese Publikationen im Buchhandel seit 2020 nicht mehr erhältlich.Verfechter der klassischen Physik werden die Schlussfolgerungen in diesem Buch wahrscheinlich als unseriös ablehnen. Für diejenigen, die offen sind für Neues, werden möglicherweise Ansätze für ein physikalisch verständnisvolleres und wahreres 'Was die Welt im Innersten zusammenhält' aufgezeigt.Sachbuch 290 Seiten, davon 161 in Farbe. Format 14,8 x 21 cm, Paperback. Auch als E-Book erhältlich.Erschienen im Jahr 2022BoD - Books on Demand, NorderstedtISBN: 9783754375266Pressekontakt:Kontakt: c.fraembs@icloud.comOriginal-Content von: Christian Fraembs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097775/100916311