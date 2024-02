Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen sind gedämpft, obwohl der Industrie-PMI in Deutschland vorläufigen Angaben zufolge enttäuscht hat, so die Analysten der Helaba.Vonseiten der FED habe es erneut zahlreiche Hinweise darauf gegeben, dass es schnelle Zinssenkungen wohl nicht geben werde. Die Kurse am Rentenmarkt hätten sich von den anfänglichen Verlusten zwar wieder erholt, würden insgesamt aber weiter zur Schwäche tendieren. Der Euro habe seine Gewinne nicht ganz halten können und am Aktienmarkt sei es trotz gedämpfter Zinsfantasie und zum Teil enttäuschender Konjunkturzahlen zu weiteren Kursgewinnen gekommen. Heute richte sich der Fokus auf das ifo Geschäftsklima Deutschland, das aber vermutlich nicht in der Lage sein werde, die Zinssenkungserwartungen weiter zu verdrängen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...