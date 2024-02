Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der "kranke Mann" Europas ist die deutsche Industrie, so die Analysten der Helaba.So habe es bei der Bekanntgabe der vorläufigen Einkaufsmanagerindices in Frankreich und hierzulande drei positive Entwicklungen und Überraschungen sowie eine herbe Enttäuschung gegeben. Der deutsche Industrie-PMI sei unerwartet um über drei Punkte abgesackt, während sich in Frankreich und im Servicesektor das Bodenbildungsszenario fortsetze. Vor diesem Hintergrund richte sich der bange Blick heute auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...