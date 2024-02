Volvo Cars beabsichtigt, seinen Besitz an Polestar auf 18 Prozent zu reduzieren. Dazu wollen die Schweden Anteile im Wert von 9,5 Milliarden Kronen (circa 850 Millionen Euro) an ihre Aktionäre abgeben. Der Abschluss der Transaktion ist für dieses Frühjahr geplant. Dass sich Volvo Cars aus seiner finanziellen Beteiligung an der gemeinsam mit Geely gehaltenen Elektroauto-Marke Polestar zurückziehen will, machten die Schweden bereits Anfang des Monats ...

