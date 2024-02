Die eher enttäuschenden Zahlen von Hensoldt können der Rheinmetall-Aktie am Freitag nichts anhaben. Vielmehr klettert das Papier des Rüstungskonzerns einmal mehr an der DAX-Spitze auf ein neues Allzeithoch. Die Auftragsflut hält derweil an, aus Österreich erhält Rheinmetall erneut einen Großauftrag.Das österreichische Bundesheer hat einen Auftrag über hochmoderne Skyranger-Flugabwehrsysteme mit einem Volumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich an Rheinmetall vergeben. Ausgeliefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...