Der Verkauf von Foodpanda ist gescheitert und hat am Donnerstag den Kurs von Delivery Hero über zehn Prozent einbrechen lassen - wenn auch nur kurz. Denn bereits am Nachmittag kletterte das Papier wieder Richtung Vortagesschluss. Die kurze aber heftige Achterbahnfahrt zeigt jedoch, dass Anleger die Schuldenlast doch nicht so entspannt einschätzen, wie nach den Q4-Zahlen gedacht

