Eine neue Studie gibt Aufschluss über Trends in Bezug auf CTV, Targeting und Nachhaltigkeit in der europäischen digitalen Medienbranche.

Während das programmatische Ökosystem sich auf die Abschaffung des Drittanbieter-Cookies vorbereitet, wird der Anteil der Kampagnen, die über CTV in ganz Europa durchgeführt werden, erheblich zunehmen. Dabei setzen Marken ebenso wie Agenturen verstärkt auf kuratierte Medienkäufe.

Da dem Markt auch die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst ist, investiert er stark in praktische Maßnahmen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Zu diesem Ergebnis kommt auch der neue Forschungsbericht CTV, Targeting, and Sustainability Europe 2023-2024 ", der von ExchangeWire in Zusammenarbeit mit OpenX veröffentlicht wurde.

Marken und Agenturen wissen um die zunehmende Aufmerksamkeit und das hochwertige Inventar, das CTV bietet, und setzen daher massiv auf diesen Kanal. So gibt eine Mehrheit der Marketingfachleute an, in den kommenden zwei Jahren mindestens 40 Prozent ihrer Kampagnen über CTV laufen zu lassen. Unterdessen nimmt die Abhängigkeit von Cookies von Drittanbietern stetig ab und probabilistische Identitätsgraphen rücken insbesondere auf den europäischen Märkten in den Vordergrund.

"Das programmatische Ökosystem bereitet sich kollektiv auf einen großen Wandel vor und es ist wirklich ermutigend zu sehen, in welchem Maße Marken und Agenturen die Kuratierung und das programmatische CTV angenommen haben, um ihre gewünschten Zielgruppen weiterhin effektiv zu erreichen", so Joseph Worswick, VP, EMEA, und Head of Sustainability bei OpenX. "OpenX setzt alles daran, im Zuge des Beginns einer neuen Ära des Programmatic Advertising innovative Lösungen zu entwickeln, die sowohl die Zufriedenheit der Verleger als auch den Erfolg der Käufer sicherstellen."

Einige Highlights des Berichts:

Die Mehrheit der Befragten gab an, dass mindestens 40 der Kampagnen in den nächsten 24 Monaten auf CTV laufen werden.

Zwei Drittel der Marken und Agenturen setzen auf den Kauf von programmatischem CTV, sei es über Managed Service Provider oder Self-Service-Plattformen.

über Managed Service Provider oder Self-Service-Plattformen. Sechs von zehn Befragten gaben an, dass 40 oder weniger ihres Inventars auf Cookies von Drittanbietern angewiesen sind, da probabilistische Identitätsgraphen und CTV an Bedeutung gewinnen.

da probabilistische Identitätsgraphen und CTV an Bedeutung gewinnen. Nur 3 der Medienkäufer gaben an, ausschließlich im traditionellen linearen Fernsehen zu werben.

75 der Marketingfachleute sind der Ansicht, dass Nachhaltigkeitskriterien für ihr Unternehmen oberste Priorität haben. Dies stellt einen beträchtlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr dar, in dem 43 der Befragten diese Kriterien als besonders wichtig erachteten.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier

Über OpenX

OpenX ist eine unabhängige Omni-Channel-Supply-Side-Plattform (SSP) und ein Weltmarktführer für Supply-Side-Targeting, Transparenz und Nachhaltigkeit. Mit seinem zu 100 Cloud-basierten Tech-Stack ermöglicht OpenX die Schaltung von Werbung im CTV, in Apps, im mobilen Web sowie auf dem Desktop und bietet Marketingfachleuten so eine verbesserte Performance und dynamische, zukunftssichere Lösungen. OpenX kann auf eine 15-jährige Erfolgsgeschichte programmatischer Innovationen zurückblicken und ist ein direkter und zuverlässiger Partner der weltweit größten Publisher, der mit mehr als 130.000 Premium-Publisher-Domains und über 100.000 Werbekunden zusammenarbeitet. OpenX ist ein Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit und war das erste Adtech-Unternehmen, das als CarbonNeutral zertifiziert und dessen Erreichen der SBTi Net-Zero-Ziele von Dritten bestätigt wurde. Erfahren Sie mehr unter www.openx.com

Über ExchangeWire

ExchangeWire veröffentlicht Nachrichten und Analysen aus den Bereichen Medien, Marketing und Handel, wobei der Schwerpunkt auf Daten und Technologie liegt. Wir stellen verwertbare Marktinformationen zu den Trends und Innovationen bereit, die die Medien-, Marketing- und Handelsbranche prägen. Wir sind immer an Neuigkeiten rund um Technologie und Wirtschaft aus aller Welt interessiert, insbesondere aus den Regionen EMEA und APAC. Interessierte Unternehmen können sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir freuen uns auch, von PR-Leuten angesprochen zu werden, die mit Unternehmen in einem der oben genannten Bereiche zusammenarbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.exchangewire.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240221552994/de/

Contacts:

Zoey Larsen

zoey.larsen@openx.com