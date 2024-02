MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich nach jüngsten Rückschlägen wieder etwas verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Februar zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 85,5 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

Der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft ist damit nach zwei Dämpfern in Folge wieder gestiegen. Die rund 9000 befragten Unternehmen schätzten die Erwartungen an die künftigen Geschäfte besser ein. Die Bewertung der aktuellen Lage blieb hingegen unverändert. "Die Konjunktur stabilisiert sich auf niedrigem Niveau", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung in den Unternehmen. Auch im Baugewerbe legte das Geschäftsklima auf niedrigem Niveau leicht zu. Im verarbeitenden Gewerbe und im Handel gingen die Stimmungsindikatoren hingegen zurück./jkr/bgf/jha/