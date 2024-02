DJ PTA-News: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG erhöht Grundkapital auf 17 Millionen Euro

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/23.02.2024/10:02) - Philomaxcap AG erhöht Grundkapital auf 17 Millionen Euro

Durch die Eintragung der Sachkapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Philomaxcap AG von bisher 1.407.234 auf 17.007.234 Millionen Euro. Damit wird die schweizer Capana Swiss Advisors AG mit mehr als 90 Prozent zukünftig neuer Mehrheitsaktionär. Die neuen Aktien werden noch geschaffen und sollen auch zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Im Gegenzug erhielt die Philomaxcap AG 13.000.000 Aktien der AmeriMark Group AG (ISIN: CH0396131929). Die Kapitalmaßnahme gründet auf dem Beschluss der Hauptversammlung vom 30. August 2022. Die Umsetzung wurde durch Klagen von Aktionären verzögert. Mit den Klägern wurde im November 2023 ein Vergleich geschlossen.

Dazu Achim Pfeffer, Vorstand der Philomaxcap AG: "Mit der erfolgreichen Umsetzung des Hauptversammlungsbeschlusses ist ein wichtiger Schritt für die Gesellschaft getan. Philomaxcap hat jetzt einen operativen Geschäftsbetrieb und kann damit den Fokus auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft richten. Mit dem neuen Hauptaktionär, Capana Swiss Advisors AG, hat die Gesellschaft einen starken Partner und ist für die künftige Entwicklung gerüstet."

(Ende)

Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Marienplatz 2, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Achim Pfeffer Tel.: +49 89 13928890 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2024 04:02 ET (09:02 GMT)