Sie haben begonnen, an der Börse zu investieren und träumen vom großen Vermögen? So lange dauert es, bis Sie eine Million an Kapitalvermögen erreichen und das sollten Sie dabei beachten: Wer an der Börse beginnt zu investieren, der träumt schnell von einem Leben in finanzieller Freiheit und Unabhängigkeit. Teilweise ist auch das Gegenteil der Fall und Anleger sparen in Aktien, ohne vorher deren tatsächliche positive Auswirkung für den Vermögensaufbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...