Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Dynamik am Primärmarkt hat in dieser Woche wieder zugenommen, so die Analysten der Helaba.Am Montag habe mit der Arkea Public Sector SCF die erste Emittentin die Bühne betreten. Aus einem Bookbuilding von 2,2 Mrd. EUR habe sich die Emittentin entschieden, 750 Mio. EUR zu platzieren. Der finale Spread sei um 7 BP enger als bei der Vermarktung festgesetzt worden. Die österreichische Bawag PSK sei am Dienstag erfolgreich mit einer 7-jährigen Benchmark (750 Mio. EUR) gefolgt. ...

