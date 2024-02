Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Verwaltungsrat von ABB hat Morten Wierod zum Chief Executive Officer ernannt, so ABB Ltd. in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Er wird sein Amt am 1. August 2024 antreten und auf Björn Rosengren folgen, der zum 31. Juli 2024 von seiner Position als Chief Executive Officer zurücktreten und das Unternehmen zum 31. Dezember 2024 verlassen wird. ...

