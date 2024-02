Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche verzeichneten die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland einen leichten Anstieg, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Derzeit würden sich die Renditen der T-Notes auf 4,26% und die der Bunds auf 2,40% belaufen. In den USA sei der Anstieg der Renditen hauptsächlich durch überraschend schwache Einzelhandelszahlen beeinflusst worden. Demgegenüber hätten die stärker als erwartet gestiegenen Produzentenpreise für den Januar kurzzeitig aufgekommene Spekulationen über bevorstehende US-Leitzinssenkungen schnell wieder gedämpft. Auch die deutschen Renditen seien von diesen Zahlen beeinflusst worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...