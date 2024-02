Die Umstellung von Flotten auf elektrische Fahrzeuge ist in vielen Unternehmen, Kommunen und Organisationen in vollem Gang. Und doch wird man das Gefühl nicht los, dass das E-Auto im Fuhrpark gerade einen schweren Stand hat. Wir haben in unserer Online-Konferenz diskutiert, wie es wirklich ist! Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate haben in deutschen Medien eher ein negatives Bild gezeichnet. Die Zulassungen wachsen nicht so schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...