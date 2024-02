© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang



Die Block-Aktie ist am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel um bis zu 16 Prozent gestiegen. Das Zahlungsunternehmen hatte zuvor eine starke Prognose für den bereinigten Kerngewinn bekanntgegeben. Block prognostiziert für das Quartal, das am 31. März endet, einen bereinigten Kerngewinn in der Spanne von 570 Millionen bis 590 Millionen US-Dollar. Diese Prognose liegt deutlich über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 511,76 Millionen US-Dollar, wie aus LSEG-Daten hervorgeht. Die Ausgaben der Verbraucher zeigten sich besonders während des Weihnachtsgeschäfts robust, was einen positiven Trend für das Jahr 2024 signalisiert. Trotz Bedenken hinsichtlich einer wirtschaftlichen …