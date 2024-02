Hören: https://open.spotify.com/episode/2KQkIkVaivRJi98KkmPJMH Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Freitag, der 23. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX zunächst am Niveau des starken Highs vom Vortag- die Vola nimmt zu, hohe Handelsvolumina- Baader Bank mit Tons of News zu DAX-Titeln: u.a. BASF, Dt. Telekom, Dt. Börse, Infineon- Rheinmetall im Frühgeschäft stark- Allianz korrigiert und wird wohl an der 7 scheitern- ATX korrigiert- Porr und VIG in Wien mit 6er-Serien- 1 kg Gold kostet 59.954, mitgeteilt von ...

