Die Aktie von Gerresheimer (WKN: A0LD6E) sprang am Donnerstag um rund +13% in die Höhe, aktuell notiert sie bei 102,50 €. Damit war sie der größte Gewinner im MDAX. Was hat den Kurssprung ausgelöst? Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Gerresheimer vorgestellt Die Gerresheimer AG stellt Spezialprodukte in den Bereichen Glas und Kunststoff insbesondere für die Pharma- sowie Healthcare-Industrie her und gilt als weltweit führender Schlüssellieferant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...