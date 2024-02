Ein Tag für die Geschichtsbücher: Der Börsenwert von Nvidia kletterte am Donnerstag um rund 277 Mrd. US-Dollar. Noch nie hat ein einzelnes Unternehmen an einem Handelstag so viel an Marktkapitalisierung gewonnen. Zur Einordnung: Das ist mehr als der europäische Software-Primus SAP auf die Waage bringt. Nvidia übertraf damit den erst 20 Tage alten Rekord von Meta mit 197 Mrd. USD. Steigt die Aktie ...

