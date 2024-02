Unterföhring (ots) -- Die Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 am 10. März in Katar werden zusätzlich zur Übertragung auf Sky Sport Mix auch im kostenlosen Livestream übertragen- Verfügbar in Deutschland auf dem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE) sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App- Exklusiv mit Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/) können Motosportfans an allen 21 Grand-Prix-Wochenenden alle Sessions aller Klassen live erleben- Mit insgesamt rund 370 Stunden überträgt Sky Sport 2024 mehr MotoGP live als jemals zuvor im deutschen FernsehenUnterföhring, 23. Februar 2024 - Ab dieser Saison überträgt Sky Sport erstmals die FIM MotoGP World Championship live. An allen 21 Grand-Prix-Wochenenden wird Sky Sport alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen - alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen. An acht Wochenenden wird Sky Sport auch das Qualifying und die Rennen der FIM Enel MotoE World Championship live zeigen. Mit insgesamt rund 370 Stunden wird Sky Sport in diesem Jahr umfangreicher als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt berichten.Am Sonntag, 10. März präsentiert Sky Sport die Auftaktrennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 in Katar zusätzlich zur regulären Übertragung auf Sky Sport Mix in Deutschland auch im kostenlosen Livestream auf seinem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE), auf skysport.de und in der Sky Sport App. Die drei Rennen werden außerdem auf Sky Showcase ausgetrahlt und stehen damit auch allen Sky und WOW Kunden zur Verfügung, die das Sport Paket bzw. Live-Sport noch nicht abonniert haben. Von 14:45 Uhr bis 19:00 Uhr werden die Rennen der Moto3, Moto2 und MotoGP direkt aufeinanderfolgend live übertragen.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "MotoGP ist eine der aufregendsten Sportarten überhaupt. Mit der frei empfangbaren Ausstrahlung zum Saisonauftakt geben wir allen Sportinteressierten die Möglichkeit, die Faszination MotoGP live zu erleben und sich von unserem Angebot zu überzeugen. Ihnen und insbesondere auch dem jungen Publikum wollen wir zeigen, dass Sky Sport ab sofort auch das Zuhause der spektakulärste Rennsportserie auf zwei Rädern ist."Mehr MotoGP live erleben als jemals zuvor mit Sky und WOWSämtliche Übertragungen der MotoGP World Championship bei Sky Sport sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5720524