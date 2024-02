Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG



Unternehmen: Smartbroker Holding AG

ISIN: DE000A2GS609



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.02.2024

Kursziel: 11,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Smartbroker mit vorsichtigem Ausblick für 2024



Smartbroker hat jüngst über die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres berichtet und unsere zuvor reduzierten Prognosen umsatzseitig leicht unter- und ergebnisseitig übertroffen. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Ausblick für 2024 vorgestellt, der bewusst keine Belebung des Umfelds unterstellt. Unsere Erwartungen liegen in Bezug auf die Erlöse und das EBITDA jeweils in der oberen Hälfte der Guidance.



Vorl. FY23-Zahlen im Detail: Smartbroker hat 2023 mit einem Umsatz von 46,3 Mio. EUR (-12,3% yoy) abgeschlossen, wobei der Rückgang nahezu gänzlich auf das Medien-Segment zurückzuführen ist. Das zweite Halbjahr zeigt dabei eine Fortsetzung des Umsatz- und EBITDA-Rückgangs (aller Erlösströme) des Medien-Segments. Für 2024 erwartet der Vorstand in diesem Bereich einen weiteren, leicht zweistell. Umsatzrückgang (yoy). Auf Ebene des EBITDA wurden konzernweit 0,5 Mio. EUR erzielt, wobei der Medienbereich mit 5,7 Mio. EUR (-61% yoy) den Verlust des Brokerage-Segments (-5,2 Mio. EUR) leicht überkompensierte. Die unterjährig negative Ergebnisentwicklung ist u.E. auch teils auf Einmalkosten des Depot-Umzugs in H2 zurückzuführen.

[Abbildung]



Guidance 2024 impliziert Umsatzsteigerung und im Midpoint leichte EBITDA-Steigerung: Für das laufende Jahr hat das Management in seiner jüngst veröffentlichten Guidance keine Belebung des Marktumfelds berücksichtigt, sodass die FY-Prognose bei einer Verbesserung der Rahmenbedingungen übertroffen werden dürfte. Dabei sieht die Guidance eine Umsatzsteigerung von 8,0% bis 18,8% yoy auf 50,0 bis 55,0 Mio. EUR (MONe: 53,4 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von -1,0 bis 3,0 Mio. EUR vor (MONe: 1,9 Mio. EUR). Auf Segmentebene dürfte der Bereich Transaktion durch verbesserte Konditionen im neuen Setup (neuer Abwicklungspartner) signifikantes Umsatzwachstum und ein höheres EBITDA trotz Steigerung der CAC verzeichnen. Nach umfangreichen CAPEX in den Vorjahren beziffert der Vorstand die Investitionen in 2024 auf rd. 2,5 Mio. EUR, sodass sich gem. Guidance zudem ein leicht negativer Free Cashflow ergeben könnte. Insgesamt liegt die Guidance im Rahmen unserer Prognosen, sodass wir diese bestätigen.



Marketingstart Mitte des Jahres avisiert: Im gestrigen Earnings Call hob der Vorstand hervor, dass das Marketing-Budget ausschließlich für Performance-Marketing und nicht für Sponsorings und ähnliche bekanntheitssteigernde Maßnahmen eingesetzt werden wird. In 2024 sollen so 20.000 bis 30.000 Neukunden zu Kosten von je 70 bis 80 EUR gewonnen werden (MONe: 30.000 Neukunden bei 100 EUR CAC/Kunde).



Fazit: Die '24er-Guidance spiegelt die herausfordernden Rahmenbedingungen im Mediensegment wider. Das Brokerage-Segment wird dagegen u.E. aufgrund vorteilhafter Vertragsbedingungen sowohl im Umsatz als auch im EBITDA wie erwartet zulegen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 11,00 EUR.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

