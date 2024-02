Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die KfW refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN DE000A382400/ WKN A38240) mit 4 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 2,75% und werde erstmalig am 20.02.2025 ausgezahlt. Die Fälligkeit sei für den 20.02.2031 vorgesehen. Der Mindestbetrag liege bei 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Die Ratingagentur Moody's verleihe ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 22.02.2024) (23.02.2024/alc/n/a) ...

