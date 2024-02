Opel bietet für seinen Corsa Electric jetzt in Deutschland zeitlich limitiert ein Sondermodell an mit einem deutlich reduzierten Preis an. Der Corsa Electric Yes im GS-Look mit spezieller Lackierung in Rekord Rot und dazu kontrastierendem schwarzem Dach kostet 29.990 Euro. Regulär steht der Opel Corsa Electric ab 34.650 Euro im Konfigurator - das Sondermodell ist also 4.660 Euro günstiger, bietet aber einige sonst aufpreispflichtige Extras. Den ...

