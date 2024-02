Der indische Bushersteller Olectra Greentech hat eine Bestellung über 2.400 Elektrobusse aus Mumbai erhalten. Die Lieferung der zwölf Meter langen Fahrzeuge an den Nahverkehrsbetreiber BEST soll nun innerhalb von 18 Monaten erfolgen. Der in Mumbai ansässige Auftraggeber ist Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST), der Nahverkehrsbetreiber der indischen Metropole. Indischen Medienberichten zufolge hat BEST einen Vertrag mit Olectra Greentech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...