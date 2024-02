Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) hat gestern seine Finanzbücher geöffnet. Wenig überraschendes und hohe Kosten haben zu einer unerfreulichen Kursreaktion am Markt geführt. So gaben die Aktien von Newmont Corporation gestern an der NYSE 7,6% nach und verloren 2,54 USD zu einem Schlusskurs von 30,89 USD. Hier spiegelt sich wieder, dass trotz eines stabilen Goldpreises von über 1.900 Dollar im letzten Quartal, einschließlich eines neuen Allzeithochs, der Inflationsdruck eine Herausforderung ...

