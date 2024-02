DAX weiter gut drauf!: Hensoldt patzt, Intuitive Machines verdoppelt sich und Meyer Burger sagt Adieu!

Zweimal geht es in die Tiefe. Hensoldt verfehlt die Erwartungen und Meyer Burger reißt seine Zelte in Deutschland ab. Beide Aktien stehen unter Druck. Bei Intuitive Machines ist das Gegenteil der Fall. 11 Tage = 100 %.Nach einem Rekordhoch am Vortag zeigte der DAX am Freitagmorgen nur geringe Veränderungen. Der Leitindex tritt mit zuletzt 17.365,09 Punkten praktisch auf der Stelle. Der MDAX für mittelgroße Unternehmen fiel um 0,66 Prozent auf 25.926,55 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab um 0,1 Prozent nach. Der Aufschwung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) wurde am Vortag durch die Quartalszahlen des US-Chipherstellers Nvidia beflügelt, was die Börsen weltweit …

Den vollständigen Artikel lesen ...