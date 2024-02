Die Aktie von Moderna (WKN: A2N9D9) sprang am Donnerstag um mehr als +13% auf 99,44 US$. Die Marktteilnehmer honorierten das starke vierte Quartal - hier wurden die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Womit müssen Anleger jetzt rechnen? Moderna vorgestellt Moderna ist ein in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts ansässiges Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von mRNA-basierten Arzneimitteln konzentriert. Bekanntheit erlangte ...

