Friedberg (ots) -Ein glänzender Start ins neue Jahr für Mitsubishi Motors: Der erste "Car Loyalty Report", herausgegeben von dem Fachmagazin "Automobilwoche" und Dataforce, hat dem Autohersteller einen beeindruckenden Sieg beschert. Im Rahmen der erstmals verliehenen "Car Loyalty Awards" sicherte sich Mitsubishi Motors den Spitzenplatz in der Kategorie "Top Loyalty Mini". Damit geht die Auszeichnung an den Mitsubishi Space Star, denn kein Modell im Kleinwagensegment "Mini" hat eine so hohe Kundenloyalität wie der Mitsubishi Space Star.Die Car Loyalty Awards, die auf Daten des Kraftfahrtbundesamts basieren, wurden am 22. Februar 2024 als Höhepunkt der Automobilwoche-Konferenz 2024 in der Motorworld München verliehen. Diese Auszeichnung unterstreicht nicht nur die hohe Qualität und Beliebtheit des Mitsubishi Space Star, sondern auch das Vertrauen der Kunden in die Marke Mitsubishi Motors allgemein.Space Star: Ein Blick auf den Sieger im KleinwagensegmentDer Mitsubishi Space Star beeindruckt nicht nur durch seinen Sieg bei den Car Loyalty Awards, sondern auch durch sein sportlich-markantes Design und die kompakten Abmessungen, die den City-Flitzer besonders alltagstauglich machen. Das "Dynamic Shield"-Design verleiht dem Space Star eine gelungene Mischung aus Sportlichkeit und Robustheit, ganz im Sinne der Mitsubishi-Designphilosophie.Mit einer Länge von knapp 3,85 Metern bietet der Space Star überraschend viel Platz für bis zu fünf Insassen. Das Interieur besticht durch stylische Materialien und eine großzügige Ausstattung, darunter die Integration von Apple CarPlay und Android Auto über den bis zu sieben Zoll großen Touchscreen. Sicherheitsfeatures wie der Spurhalteassistent, Fernlichtassistent und Notbremsassistent sorgen für ein sicheres Fahrerlebnis.Der 1.2-Liter-Benziner mit 52 kW (71 PS) und 102 Newtonmeter Drehmoment kombiniert flotten Antrieb mit einem niedrigen Verbrauch. Das clevere Karosseriekonzept ermöglicht trotz kompakter Maße eine beeindruckende Variabilität und Ladekapazität. Der Kofferraum kann durch Umklappen der teilbaren Rückbank auf bis zu 912 Liter vergrößert werden.In Sachen Design setzt der Space Star auf auffällige Chromspangen, Bi-LED-Scheinwerfer, und eine breite Palette von Außenfarben. Die ausgefeilte Sicherheits- und Komfortausstattung, darunter das Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent, Spurhalteassistent und die verstärkte Fahrgastzelle "Mitsubishi RISE", machen den Space Star zur optimalen Wahl für anspruchsvolle Fahrer.Der Mitsubishi Space Star ist in den Ausstattungsvarianten BASIS, schon für 11.990 EUR1 erhältlich. Die Modellvarianten PLUS oder TOP bieten darüber hinaus weitere sinnvolle Komfort- und Sicherheitsfeatures an. Wie für alle Modelle der Marke gewährt Mitsubishi eine großzügige fünfjährige Herstellergarantie auf den Space Star, als starkes Qualitätsversprechen an die Kunden und Beitrag zur Wertbeständigkeit des Fahrzeugs. Für nur 153 EUR bietet Mitsubishi zusätzlich eine 3-jährige Anschlussgarantie2 an.Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Space Star BASIS/Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kurzstrecke 5,9; Stadtrand 4,6; Landstraße 4,4; Autobahn 5,4; kombiniert 5,0; CO2-Emission (g/km) kombiniert 113. Space Star PLUS 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kurzstrecke 5,5; Stadtrand 4,5; Landstraße 4,3; Autobahn 5,5; kombiniert 4,9; CO2-Emission (g/km) kombiniert 112. Space Star TOP/Select+/Select+ Black 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kurzstrecke 5,7; Stadtrand 4,7; Landstraße 4,5; Autobahn 5,7; kombiniert 5,1; CO2-Emission (g/km) kombiniert 116. Space Star TOP/Select+/Select+ Black 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) CVT Kurzstrecke 6,6; Stadtrand 5,0; Landstraße 4,7; Autobahn 6,1; kombiniert 5,5; CO2-Emission (g/km) kombiniert 125. Werte nach WLTP.**Range:Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Space Star Benziner Kurzstrecke 6,6-5,5; Stadtrand 5,0-4,5; Landstraße 4,7-4,3; Autobahn 6,1-5,4; kombiniert 5,5-4,9; CO2-Emission (g/km) kombiniert 125-112. Werte nach WLTP.****Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs -und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs-sowie CO2-Werten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen.1 Empfohlener Preis Space Star BASIS 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang der MMD Automobile GmbH, ab Importlager und solange der Vorrat reicht, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Der empfohl. Preis ergibt sich aus der unverbindlichen Preisempfehlung 13.590,00 EUR abzgl. 1.600,00 EUR empfohl. Aktions-Rabatt.2 5 Jahre Herstellergarantie* plus 3 Jahre Anschlussgarantie als Reparaturkostenversicherung für wesentliche Bauteile mit nach KM-Leistung gestaffelter Materialkostenbeteiligung gemäß den näheren Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg. Preise modellabhängig. Gültig ab 01.01.2023 bei Kauf eines Neufahrzeugs, bis 3 Monate nach Erstzulassung, nur bei teilnehmenden Handelspartnern als Vermittler. Freibleibendes Sonderangebot mit begrenzter Verfügbarkeit. Bedingungen/Details unter mitsubishi-motors.de/nimm-achtHinweis:Verbrauch, CO2-Emission und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.Über MitsubishiDie Mitsubishi Motors Corporation ist der älteste Automobil-Serienhersteller Japans. Bereits 1917 fertigte das Unternehmen das serienfähige Modell A in Kobe, es wurde von einem 2,8-Liter-Vierzylinder mit 35 PS angetrieben. 1921 begann die Produktion von Leichtlastwagen, 1934 entstand der erste Personenwagen mit Allradantrieb und Dieselmotor, der PX 33. Mit dem Geländewagen Pajero, dessen Wettbewerbsversion zwölfmal die Rallye Paris-Dakar gewann, hat Mitsubishi Geschichte geschrieben. Auch im On-Road-Rallyesport konnte die Marke punkten und gehört mit fünf Titeln als Rallye-Weltmeister zu den erfolgreichsten Autoherstellern dieses Wettbewerbs. Heute ist das Ziel nachhaltiger Mobilität in die Unternehmensstatuten eingebettet. Mit dem Elektrofahrzeug Mitsubishi Electric Vehicle gelang der Schritt in die E-Mobility, der Outlander Plug-in Hybrid ist das erste SUV Plug-in Hybrid mit Allradantrieb. Die Deutschland-Zentrale der MMD Automobile GmbH (MMDA), des deutschen Importeurs von Mitsubishi Fahrzeugen, ist seit Dezember 2017 in Friedberg angesiedelt. Im Jahre 1977 begann in Rüsselsheim die Auslieferung der ersten Fahrzeuge mit den drei Diamanten im Kühlergrill. In der mittlerweile 45-jährigen Firmengeschichte von Mitsubishi Motors in Deutschland wurden insgesamt mehr als 1,9 Millionen Fahrzeuge verkauft. Heute sind rund 600.000 zugelassene Mitsubishi Modelle auf deutschen Straßen unterwegs. Die Mitsubishi Modelle werden in Deutschland von Händlern an mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten angeboten. Seit Anfang 2014 gehört die MMD Automobile GmbH mehrheitlich zur Emil Frey Gruppe Deutschland.Pressekontakt:Jörg MachalitzkyManager Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 60 31 6896-370Mobil: +49 151 23 88 77 65Original-Content von: MMD Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169041/5720637