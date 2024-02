Gestern informierte Vulcan Energy Resources über den aktuellen Stand seiner Finanzierungsbemühungen. Das Projekt Zero Carbon Lithium scheint für eine Finanzierung durch die Europäische Investitionsbank (EIB) in Höhe von bis zu 500 Mio EUR in Frage zu kommen. Nach Abschluss der Bridging Engineering Study (BES) im November hat Vulcan den Finanzierungsprozess für Phase 1 seines Zero Carbon Lithium-Projekts eingeleitet. Der BES zufolge werden die Investitionskosten für Phase 1 derzeit auf 1,4 Mrd EUR geschätzt. Die Entwicklungsbanken sind ein Eckpfeiler der Finanzierungsbemühungen von Vulcan und haben trotz des starken Rückgangs der Lithiumpreise im vergangenen Jahr positive Signale gesendet. Die Ankündigung der EIB ist zwar noch keine endgültige Zusage, spiegelt aber eine zunehmende Dynamik in Europa für grüne Metalle/Batterien/Energieprojekte wider. Die Genehmigung der EIB-Finanzierung könnte als entscheidender Katalysator für weitere Finanzierungszusagen von anderen Akteuren dienen. AlsterResearchs Empfehlung bleibt KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 9,90. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





