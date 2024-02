Mit iDoo Tech S.L. erwirbt Bechtle einen zertifizierten Wiederverkäufer für Apple-Produkte im B2B-Umfeld in Spanien. Das Unternehmen beschäftigt 13 Mitarbeiter und setzt auf ein effizientes Geschäftsmodell mit schlanken Prozessen, was sehr gut zu Bechtle passt. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Saragossa, Madrid und Barcelona und erwirtschaftet 2023 einen Umsatz von rund 6,4 Millionen Euro. Während die Konsolidierung von iDoo im Umsatz von Bechtle kaum eine Rolle spielt, sehen AlsterResearchs Analysten mehr Qualität in den Nachrichten, wie der Markt stetig konsolidiert wird und wie Bechtle langsam aber sicher seine Präsenz in ganz Europa ausbaut. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich Bechtle in einem sehr herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich behauptet und der IT-Dienstleister konnte seine Profitabilität erneut steigern. Daher bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre positive Einschätzung zu Bechtle und bekräftigen ihr DCF-basiertes Kursziel von 59,00 Euro mit dem Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





