Nach den vorläufigen Zahlen '23 hat Krones das Jahr positiv abgeschlossen und alle Ziele erreicht. Während der Umsatz im vierten Quartal '23 dem Konsens entsprach, überraschten EBITDA und Auftragseingang positiv und lagen jeweils ca. 5-6 % über den Markterwartungen. Trotz langer Lieferzeiten von ca. 70 Wochen blieb die Nachfrage nach Krones Produkten stabil (Book-to-Bill-Ratio von 1,14x in '23), und das Unternehmen schloss das Jahr mit einem rekordhohen Auftragsbestand von 4,1 Mrd. EUR ab, der eine gute Visibilität bis Mitte '25 bietet. Der Ausblick für das Jahr '24 war ebenfalls ermutigend - ein Umsatzwachstum von 9-13% im Jahresvergleich und eine Verbesserung der EBITDA-Marge auf 9,8-10,3% von 9,7% im Jahr 2023, trotz der wahrscheinlichen Belastung durch die Konsolidierung der relativ margenschwachen Netstal. Die Analysten von AlsterResearch sind posiitve auf Krones eingestellt, da das Unternehmen seine Marktposition als führender Anbieter von Abfüll- und Verpackungsmaschinen weiter ausbaut und durch organische Expansion und Akquisitionen in angrenzende Sektoren diversifiziert. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen für die Guidance 2024 (die nun auch Netstal einschließt) an und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von EUR 135,00 (alt: EUR 129,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Krones%20AG





