Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit heute ist ein neuer aktiv verwalteter Exchange Traded Fund von First Trust auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February (ISIN IE000X8M8M80/ WKN A401NK) verfolge eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, die Wertentwicklung des S&P 500-Index bis zu einer festgelegten Obergrenze (Cap) abzubilden. Gleichzeitig strebe der Fonds eine Verlustabsicherung (Puffer) für die ersten 15 Prozent Kursrückgänge am Ende der definierten Zielperiode von einem Kalenderjahr an. Dazu investiere der Anlageverwalter das gesamte Vermögen in FLEX-Optionen, bei denen es sich um Put- und Call-Optionskontrakte handele. ...

