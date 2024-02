© Foto: picture alliance / abaca | ABACA



Der Hersteller von batterie- und wasserstoffbetriebenen Lastwagen hat zwar die Erwartungen für das vierte Quartal übertroffen, bleibt bei der Prognose aber zurück. Das Unternehmen teilte mit, dass es seinen ersten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw während des Berichtsquartals und insgesamt 35 Lkw ausgeliefert hat, um "keine Fertigwaren" auf Lager zu haben. "Es gibt mehr Anfragen [in Kalifornien] für unseren Brennstoffzellen-Lkw allein als für alle anderen Lkw [Erstausrüster] zusammen, sowohl für Batterie- als auch für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw im gleichen Zeitraum", zitiert MarketWatch CEO Steve Girsky. In dem am 31. Dezember abgeschlossenen Quartal verringerte sich …