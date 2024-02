SATELLITE OFFICE, exklusiver Anbieter von State-of-the-Art-Workspaces in Deutschland und der Schweiz, kündigt die Eröffnung eines zweiten Standorts in Frankfurt am Main an In der Mainzer Landstraße 10, im Schatten der Deutsche-Bank-Türme, wird die denkmalgeschützte "Villa Sander" ab Ende 2024 den Business-Kunden von SATELLITE OFFICE ein neues Zuhause bieten. Ein Financial Hub im Herzen der Mainmetropole ...

Den vollständigen Artikel lesen ...