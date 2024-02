LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Lufthansa anlässlich der anstehenden Auswechslung nahezu des kompletten Vorstands auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Weggang des in der Finanzwelt angesehenen Finanzchefs Remco Steenbergen dürfte negativ aufgenommen werden, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei innerhalb der Führung auch ein Anwalt der Aktionäre gewesen. Ganz überraschend komme sein Abschied aber nicht, nachdem der von ihm angestoßene Teilbörsengang von Lufthansa Technik abgesagt worden sei. Zudem sei die angestrebte Beteiligung an der italienischen Staats-Airline Ita angesichts wettbewerbsrechtlicher Widerstände ungewiss./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 21:58 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

