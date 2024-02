Die spanische Künstlerin Alicia Framis möchte im Sommer heiraten - aber nicht irgendjemanden. Ihr zukünftiger Ehegatte: Ein KI-Hologramm mit dem Namen Ailex. Dessen Charakterzüge sollen denen der Ex-Partner:innen der Künstlerin ähneln. Eine spanisch-niederländische Künstlerin möchte in ihrem Sommer ihren Partner heiraten. So weit, so normal. Jedoch handelt es sich bei ihrem zukünftigen Gatten um keinen Menschen, sondern um ein KI-Hologramm. Auf ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...