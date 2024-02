Lufthansa kündigte eine große Vorstandsumstrukturierung an, bei der vier Vorstandsmitglieder ausscheiden und ein Posten gestrichen wird, was zu einer Verkleinerung des Teams führt. Zusätzlich belasten Streikdrohungen und der unerwartete Rücktritt des Finanzchefs Remco Steenbergen den Aktienkurs und werfen Fragen zur zukünftigen Finanzstrategie auf.Schockwelle bei Lufthansa: Vorstandsmitglieder müssen gehen In einer überraschenden Wendung ...

