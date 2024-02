Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der leicht nachgebende HCOB-Einkaufsmanagerindex signalisiert eine weiter sinkende Produktion in Deutschland, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Dabei sei insbesondere die deutlich schlechtere Stimmungslage in der Industrie - mit weiter schwachen Auftragseingängen und einem ausgeprägten Auftragsmangel - für den Rückgang verantwortlich. Bei Dienstleistern hingegen habe sich die Stimmungslage verbessert, wenngleich ebenfalls bei sinkender Produktion. Hier seien die Einkaufpreise jedoch merklich gestiegen, vor allem durch deutliche Lohnsteigerungen. Die Beschäftigung sei in beiden Segmenten auf hohen Niveaus geblieben. ...

