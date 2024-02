Mladá Boleslav (ots) -› Kundenteams, die mit einer Rallye-Version des Škoda Fabia in der FIA Rallye-Europameisterschaft 2024 antreten, können Gutscheine für Ersatzteile sowie Sonderkonditionen für den Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2 gewinnen› Für die Teilnahme müssen sich interessierte Teams bei Škoda Motorsport für den Wettbewerb registrieren› Bei ausgewählten Läufen zur FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) und der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) steht wieder der Škoda Motorsport Teileservice vor Ort bereitTeams, die mit einem Škoda Fabia die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2024 bestreiten, können diese Einsätze jetzt noch kostengünstiger gestalten und bares Geld sparen. Denn Škoda Motorsport hat ein Bonusprogramm für die erfolgreichsten Kundenteams aufgelegt. Noch bis zum 15. März können sich interessierte Teams dafür bewerben."Mit diesem Programm unterstützen wir unsere loyalen Kunden und motivieren Teams, unsere Rallye-Autos einzusetzen. Gleichzeitig stärken wir die Position der Marke Škoda in der ERC", erläutert Michal Hrabánek, Leiter Škoda Motorsport, jetzt bei der Präsentation des einzigartigen Bonusprogramms die Hintergründe.Der Hersteller aus Mladá Boleslav hat das Bonusprogramm für die FIA Rallye-Europameisterschaft 2024 als Wettbewerb ausgelegt. Die Teilnahme steht allen bei Škoda Motorsport registrierten Teams offen, die in der ERC eine Rally2-Version des Škoda Fabia einsetzen. Bewerbungen und Fragen zum Programm können interessierte Teams an die E-Mail-Adresse motorsport@skoda-auto.cz richten. Meldeschluss ist der 15. März 2024. Das Reglement und das Bewerbungsformular stehen auf der Website von Škoda Motorsport (https://www.skoda-motorsport.com/en/erc-bonus-program-for-skoda-motorsport-customers/).Bei jedem der insgesamt acht Saisonläufe 2024 geht es um Preise im Wert von bis zu 28.000 Euro. Falls die Besatzung eines eingeschriebenen Teams mit einem Škoda Fabia RS Rally2, Škoda Fabia Rally2 evo oder Škoda Fabia Rally2 gewinnt, belohnt Škoda Motorsport diesen Erfolg mit einem 15.000-Euro-Gutschein. Für den zweiten Platz gibt es 8.000 Euro, eine Škoda Fahrerpaarung auf dem dritten Rang darf sich über 5.000 Euro freuen. Die Gutscheine können für den Kauf von Ersatzteilen bei Škoda Motorsport eingelöst werden.Am Ende der Saison wartet zudem der Hauptpreis des Wettbewerbs. Falls der Gewinner des ERC-Fahrertitels 2024 diesen mit einem Škoda erringt, erhält sein Team einen Nachlass von 50.000 Euro beim Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2 von Škoda Motorsport. "Mit diesem Preis würdigen wir die Leistung unserer besten Kundenteams in der ERC und bieten ihnen eine kräftige Unterstützung bei der Finanzierung ihrer Saison 2025", erklärt Lucie Bortová, Leiterin des Kundenprogramms bei Škoda Motorsport.Zusätzlich zu dem Bonusprogramm unterstützt Škoda Motorsport seine Kundenteams mit einem besonderen Service: Der spezielle Ersatzteil-Truck begleitet ausgewählte Läufe der FIA Rallye-Weltmeisterschaft und der FIA Rallye-Europameisterschaft. Bei diesen Veranstaltungen können Teams mit Fahrzeugen von Škoda Motorsport somit notwendige Ersatzteile, die sie nicht vorrätig haben, direkt vor Ort erhalten. Dies kann unter Umständen frühzeitige Ausfälle verhindern und Teams helfen, die Rallye zu Ende zu fahren. "Die Idee, bei ausgewählten Läufen einen eigenen Truck voller Ersatzteile direkt mitten im Service-Park zu haben, ist eine große Hilfe für unsere Kundenteams", betont Radek Tešínský, der für die Logistik dieses Unterstützungsprogramms verantwortlich zeichnet.Mit dem Teileservice bei einer Rallye verschafft Škoda Motorsport seinen Kundenteams einen weiteren wichtigen Wettbewerbsvorteil und unterstreicht seine Strategie, sich konsequent an den Bedürfnissen der Kundenteams zu orientieren. "Das Ziel ist immer das gleiche", betont Lucie Bortová. "Wir wollen sicherstellen, dass so viele unserer Fahrzeuge wie möglich eine Rallye beenden können."FIA Rallye-Europameisterschaft 2024Rallye Ungarn 12.-14. AprilRallye Kanaren (Spanien) 2.-5. MaiRallye Skandinavien (Schweden) 13.-15. JuniRallye Estland 5.-7. JuliRallye Rom (Italien) 26.-28. JuliBarum Rally Zlín (Tschechien) 16.-18. AugustRallye Ceredigion (Wales, Vereinigtes Königreich) 30. August - 1. SeptemberRallye Silesia (Polen) 11.-13. OktoberPressekontakt:Andreas LeueReferent Tradition und ProjekteTelefon +49 6150 133-126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5720797