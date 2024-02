Infineon mit 20%-Chance und 30% Sicherheitspuffer

Vor einigen Tagen schürte Applied Materials, der US-Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie, neue Hoffnung auf eine Belebung der Chip-Branche: Die Umsatzprognosen lagen deutlich über den Analystenerwartungen. Was als Fortsetzung der regen Investitionstätigkeiten von Chipherstellern in Produktionskapazitäten interpretiert werden kann, könnte auch Infineon (DE0006231004) neue Impulse geben. Die 12-Monats-Kursziele der Analysen, die seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. Februar 2024 publiziert wurden, liegen zwischen 38,50 und 50 Euro und somit teils deutlich über dem aktuellen Niveau.

Die Anlage-Idee: Wer von einer zyklischen Erholung des Sektors ausgeht und keine weiteren Ergebnisrevisionen erwartet, könnte sich auf dem aktuellen Niveau in der Infineon-Aktie positionieren. Außer Dividendenzahlungen wird ein Direktinvestment in die Infineon-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Renditen ermöglichen.

Mit einem Bonus-Zertifikat lässt sich das Kursrisiko des Direktinvestments in die Aktie reduzieren, denn hier sorgt eine Barriere für einen bedingten Teilschutz. Bonus-Zertifikate ermöglichen es Anlegern, nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern schon bei seitwärts tendierenden und sogar fallenden Kursen zweistellige Jahresbruttorenditen zu erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 23,75 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 27. Juni 2025 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 41 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ-Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DQ0SS52) auf die Infineon-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 41 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 20. Juni 2025, aktivierte Barriere befindet sich bei 23,75 Euro. Beim Infineon-Aktienkurs von 34,10 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 34,10 Euro und damit ohne Aufgeld erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 34,10 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Juni 2025 einen Bruttoertrag von 20,23 Prozent (gleich 15,40 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 30,35 Prozent auf 23,75 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 23,75 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Infineon-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 34,10 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de