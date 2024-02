DJ PTA-Adhoc: Südwestdeutsche Salzwerke AG: Konzern der Südwestdeutsche Salzwerke AG (SWS-Konzern) mit starken vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 - Geschäftszahlen und Dividende

Heilbronn (pta/23.02.2024/13:40) - Der SWS-Konzern erzielt im Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen Zahlen den dritthöchsten Umsatz in der Firmengeschichte in Höhe von 337,6 Mio. EUR nach 303,7 Mio. EUR in 2022. Das operative Ergebnis (Konzern-EBIT) liegt mit 44,9 Mio. EUR über der ursprünglich abgegebenen Prognose, in der ein Konzern-EBIT zwischen 15 und 35 Mio. EUR erwartet wurde und deutlich über dem Konzern-EBIT des Vorjahres von 7,2 Mio. EUR, welches durch eine außerplanmäßige Abschreibung belastet war.

Der Vorstand beabsichtigt in der Konsequenz, der Hauptversammlung eine Dividende von 1,65 EUR je Aktie vorzuschlagen, nachdem im Vorjahr 1,45 EUR je Aktie ausgeschüttet wurden.

Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung haben Preisanpassungen, die infolge der inflationären Kostensteigerungen in allen Segmenten realisiert werden konnten. Zudem entwickelten sich die Auftausalzabsätze zum Jahresende aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen besser als erwartet. Hinzu kamen positive Bewertungseffekte im vierten Quartal.

Ausgehend von den vorteilhaften Witterungsbedingungen im Dezember 2023 und am Anfang des Jahres 2024 rechnet die Gesellschaft für 2024 mit einem guten Frühbezug ihrer Kunden in den Sommermonaten. Die Gesellschaft geht insoweit für 2024 von einem Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen in einer Bandbreite zwischen 30 Mio. EUR und 50 Mio. EUR aus.

Der Konzernabschluss 2023 wird derzeit aufgestellt, insofern handelt es sich vorstehend um vorläufige Werte. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2023 wird wie vorgesehen am Donnerstag, den 28. März 2024 veröffentlicht.

Heilbronn, 23. Februar 2023

Südwestdeutsche Salzwerke AG

