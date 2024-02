In seinem aktuellen Kommentar diskutiert Brunno Maradei*, ob Zusätzlichkeit nachgewiesen werden muss, um ein Impact Investor zu sein. In letzter Zeit wurde viel über Impact Investing geschrieben und diskutiert und immer mehr Anleger interessieren sich für die Idee, ihr Geld für einen guten Zweck einzusetzen. So dass der weltweite Markt für Impact Investing im Jahr 2022 ein Volumen von 1,164 Bio. USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...