Die EU macht den Weg für Milliarden-Investitionen in die Klimawende frei. Welche Rolle Wasserstoff dabei spielt und wie Anleger profitieren können, erklärt Gastautor Bryan Perry.Als Treibstoff der Zukunft soll das leichteste, einfachste und unbegrenzt verfügbare aller Elemente beim Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität eine zentrale Rolle spielen. Klimaneutral mit Wind- oder Sonnenstrom in sogenannten Elektrolyseuren erzeugt, soll Wasserstoff nicht nur in der Mobilität der Zukunft, sondern Branchen übergreifend, etwa in der Chemie- und Stahlindustrie oder als Brennstoff in Gaskraftwerken zum Einsatz kommen. Überall dort, wo in Industrie und Energiewirtschaft keine …