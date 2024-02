Pyramid ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für den Einzelhandel und das Gastgewerbe (z.B. Digital Signage Boards am POS). Zu den Hardware-Lösungen des Unternehmens gehören interaktive Kioske, Netzwerk- und Sicherheitsserver sowie Computer Vision Systeme. Darüber hinaus verfolgt Pyramid eine Buy-and-Build-Strategie, wobei die faytech AG die jüngste Akquisition ist, die den Umsatz der Gruppe in einen weiteren Bereich vorantreibt. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 27.02.2024 von 11:00-12:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit dem CEO Andreas Empl von der Pyramid AG. Anlässlich seiner vorl. Q4/FY23 Ergebnisse wird das Management in diesem Earnings Call Fragen beantworten und einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr geben. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-02-27-11-00/M3BK-GR zur Verfügung gestellt.





