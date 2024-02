Am zweiten Jahrestag der Invasion Russlands in die Ukraine, in deren Folge die Gaspreise zeitweise explodierten und Gazprom Germania enteignet wurde, hat sich die Lage am Markt für Erdgas deutlich beruhigt. Statt aus Russland kommt das Gas nun aus anderen Ländern wie Norwegen, zu großen Teilen auch als LNG per Schiff. Der Gaspreis könnte aber wieder anziehen. Die europäischen Erdgas-Futures sind in dieser Woche um mehr als acht Prozent gefallen. ...

