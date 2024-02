Frankfurt (www.fondscheck.de) - KI-Euphorie und immer neue Rekorde an den Börsen beleben auch den Fondshandel, so die Deutsche Börse AG.Ivo Orlemann von der ICF Bank melde gute Umsätze und meist Käufe. "Es gibt auf dem hohen Kursniveau aber auch Gewinnmitnahmen." Auch Matthias Präger von der Baader Bank sehe einiges an Umsatz - speziell bei europäischen und internationalen Aktienfonds. Bei Asien- und Edelmetallfonds sei hingegen kaum etwas los. ...

