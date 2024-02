München (www.fondscheck.de) - "Wie der Januar - so das Jahr," lautet ein alter Erfahrungssatz an der Börse, so die Experten von Deka Investment.Danach sehe es für 2024 gut aus. Bis auf einige Ausreißer nach unten, hätten die Märkte im Januar mit ordentlichen Kursgewinnen abgeschlossen.Besonders positiv hätten die japanischen Märkte hervorgestochen. Der Nikkei 225 habe 8,4 Prozent geschafft, der breitere Topix 7,8 Prozent. Europa habe mit gehörigem Abstand nachgezogen. Der STOXX Europe 50 sei auf einen Gewinn von 2,9 Prozent gekommen, der EURO STOXX 50 von 2,8 Prozent. Der S&P 500 in den USA habe 1,6 Prozent zugelegt. Der NASDAQ Composite sei immerhin mit einem Prozent dabei gewesen. Der DAX habe mühsam mitgehalten und den Monat mit etwa einem Prozent Gewinn abschließen können. ...

