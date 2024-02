Das Verbundprojekt "BiFlex-Industrie" widmet sich den Potenzialen der V2G-Technologie für Fuhrparks. Die Projektbeteiligten wollen den Weg für rückspeisefähige Elektrofahrzeugflotten ebenen und nehmen dabei besonders die Ladegeräte in den Fokus. Der Projektabkürzung "BiFlex-Industrie" steht für den Lang-Titel "Bidirektionale Flexibilität durch Flottenkraftwerke in und um Unternehmen". In dem von der Bundesregierung mit fast 15 Millionen Euro geförderten ...

