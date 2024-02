Diese Woche stand ganz im Zeichen von Geschäftszahlen. Mit Glencore, BHP und Rio Tinto meldete das "Who Is Who" der Rohstoffmärkte Daten zur Geschäftsentwicklung. Die niedrigeren Rohstoffpreise hinterlassen ihre Spuren. Glencore musste einen EBITDA-Rückgang um rund 50 % vermelden, Rio Tinto um 9 %. Rio verkündete in dieser Woche zudem das Go des Vorstands für das Eisenerzprojekt Simandou.

