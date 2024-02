Plug Power Abfüllung von flüssigem Wasserstoff in Georgia - Bildquelle Plug Power Inc. Plug Power Aktie gestern wieder Minus 8% auf 3,13 USD. Heute im Vorhandel bei 3,22 USD. Geht dem Wert die Luft aus, bevor die Zahlen zum Q4 respektive Geschäftsjahr 2023 am 1. März auf den Prüfstand kommen? News über einen Grosskunden aus dem Automobilsektor verpuffte gestern. Trotz wirtschaftlich interessantem Volumen- 6 Quadratmeilen grosse Produktionsstätte wird auf Plug Powers Brennstoffzellenstapler und Wasserstoffinfrastruktur umgerüstet.Und heute der nächste Versuch aus Richmond, die Zeit bis zu Quartalszahlen ...

